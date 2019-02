Finn Steensen Ørsdahl blev 14. februar slået ihjel i sit hjem. Et meget voldsomt drab. Det skete mellem klokken 16-00.

»Vi modtager en anmeldelse om en brand den 14. omkring klokken syv om morgenen. Inde på ejendommen finder vi Finn Steensen Ørsdahl og konstaterer, at han er dræbt,« siger Bjørke Kierkegaard, vicepolitiinspektør og leder af efterforskningsenheden i Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 65-årige pensionist blev dræbt på Færgevej 4 i Gundestrup. Han har siden den 13. februar været meldt savnet.

»Det, vi tror, er, at gerningsmanden har sat ild til huset efter drabet som har været meget brutalt,« siger Bjørke Kierkegaard og fortsætter:

»Det er måden, det er udført på, der gør det brutalt. Det, at man slår en person ihjel og sætter ild til huset bagefter må jo også siges at være koldblodigt.«

Bjørke Kierkegaard fortæller, at man ikke kender til motivet, men at der i området, hvor den dræbte boede, er gået rygter om, at han lå inde med en del penge.

Det kan dog ikke bekræftes, om det er motiv for drabet.

»Vi vil ikke kommentere på, om der er taget noget fra hjemmet,« siger vicepolitiinspektøren.

Politiet har afhørt en del personer i sagen, men har endnu ikke fundet en gerningsmand, der kan bekræftes.

»Vi efterlyser nogen, der har set noget,« siger Bjørke Kierkegaard.