To yngre mænd nægter sig skyldige i groft hjemmerøveri og forsøg på voldtægt ved Retten i Helsingør tirsdag.

Et fingeraftryk på en cigaretpakke og på et håndtag til en hardball-revolver, der er en form for softgun, ledte politiet på sporet af to yngre mænd, som er tiltalt i en sag om et groft hjemmerøveri i Helsinge i august 2023.

Det er tirsdag kommet frem ved retten i Helsingør, der behandler sagen.

Mændene, der er 20 og 23 år, er blandt andet tiltalt for at have trængt ind i et privat hjem, hvor en mand og en kvinde blev røvet og derefter forsøgt voldtaget.

Begge de tiltalte nægter sig skyldige i de forhold, der drejer sig om det, der er foregået i hjemmet i Helsinge.

Ifølge tiltalen trængte de ind i det private hjem cirka mellem klokken 02 og 04 om natten ved at true med den hardball-revolver, politiet efterfølgende fandt håndtaget til på sofabordet i ofrenes hjem med et fingeraftryk på den ene side.

Det passede med den 20-årige mands fingeraftryk.

Resten af revolveren blev senere fundet af politiet bag ved en sofa i den 23-årige mands hjem.

De tiltalte skulle ifølge anklageskriftet have peget våbnet mod de to ofre og råbt, "at de skulle have penge og stoffer", hvorefter de gennemsøgte hjemmet flere gange for værdigenstande og gav ofrene flere lussinger i ansigtet.

De to ofre blev desuden skilt ad, og den 23-årige mand har angiveligt forsøgt at tvinge kvinden til oralsex, mens manden blev slået, sparket og forsøgt voldtaget af den 20-årige mand.

Den 23-årige mand forklarer i retten, at han kun har været i hjemmet for at købe hash af kvinden. Men at han ikke var i hjemmet den nat i august, hvor han er tiltalt for at begå hjemmerøveri på adressen.

- Jeg tog hjem til mig selv om aftenen, og så røg jeg en joint og lagde mig til at sove, siger han under sin forklaring.

Også den 20-årige mand forklarer i retten, at han har været i hjemmet for at købe hash, men at han heller ikke kender til hjemmerøveriet.

- Jeg kunne aldrig finde på at begå så forfærdelig en forbrydelse. Det handlede kun om hash, siger han.

Den 20-åriges forsvarer, Camilla Rønne, lægger vægt på, at der også kommer andre end de to tiltalte i hjemmet i Helsinge for at købe hash.

Mændene tog ifølge tiltalen cigaretpakker fra stedet, inden de forlod hjemmet. De blev senere fundet af politiet i et buskads ikke langt fra gerningsstedet.

Her blev der ligeledes fundet fingeraftryk, der matchede den 20-årige mands.

Dagen efter hjemmerøveriet blev de to tiltalte anholdt i deres hjem.

De tiltalte er i andre forhold blandt andet også tiltalt for vold og trusler mod tjenestemænd og for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Sagen behandles som en nævningesag, og anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at begge de tiltalte skal udvises af Danmark.

Dommen forventes at blive afsagt den 22. marts.

/ritzau/