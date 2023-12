Trods en intensiv eftersøgning er en 56-årig mand, der kort før middag faldt over bord fra en jolle nordvest for Nykøbing Sjælland, fortsat forsvundet. Dermed er håbet om at finde manden i live meget beskedent. Et menneske kan kun overleve i ganske kort tid i det to grader varme vand.

- Det ser skidt ud. Men Søværnets Operative Kommando har stadig en helikopter ude. De leder videre, indtil de ikke kan se mere, siger vagtchef Boye Rasmussen, Midt- og Vestsjællands Politi til bt.dk.

Den 56-årige mand, der kommer fra Nørre Asminderup, var ude og sejle sammen med en 52-årig kammerat. De røg begge i vandet, da jollen kæntrede, men den ene af dem blev hurtigt fundet og bjærget af det tilkaldte redningsmandskab.

Den 52-årige var stærkt afkølet og blev indlagt på Holbæk Sygehus. Han er forkommen, men stabil, lyder meldingen.

BNB