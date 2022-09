Lyt til artiklen

En filmpirat, der ulovligt huggede og delte film og tv-serier, har nu fået en fængselsdom på straffeattesten.

Den 58-årige mand blev torsdag idømt 30 dages betinget fængsel for at have downloadet og delt ikke under 800 film og tv-serier via ulovlige fildelingstjenester.

Ved Retten på Frederiksberg fik anklageren fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) godtgjort, at filmpiraten havde forbrudt sig mod den ophavsretlige beskyttelse af de mange værker, som han havde haft fingrene i.

Det er sket via fildelingstjenesten DanishBits og to andre piratsider i en periode fra omkring starten af 2017 og frem til den 14. april 2021.

Ved en ransagning af mandens hjem blev ulovlighederne faktisk påvist på fersk gerning. Politifolkene fra NSK fandt nemlig en såkaldt seedbox, som er en server, der gør det muligt at tilgå og dele digitale filer anonymt.

Boxen var aktiv ved ransagningen, og her havde brugerne af den ene hjemmeside mulighed for at downloade 41 forskellige film.

»Jeg er tilfreds med dommen. Med en straf på 30 dages fængsel sendes der et tydeligt signal om, at ikke blot bagmændene, men at også de »almindelige« brugere af de ulovlige fildelingstjenester kan risikere en fængselsstraf,« siger Beytullah Karacan, der er anklagerfuldmægtig hos NSK.

Den 58-årige er desuden dømt til at betale erstatning til RettighedsAlliancen, der repræsenterer rettighedshaverne til materialet, som han har delt.

Sagen er en del af et større sagskompleks om ulovlige fildelingstjenester, der udspringer af en anmeldelse fra RettighedsAlliancen i 2018. Det har ført til, at en række af tjenesterne nu er lukket.

Under efterforskningen fandt man blandt andet frem til en række brugere af fildelingstjenesten DanishBits. De tekniske beviser i sagen førte til ransagninger hos flere brugere.

Det har foreløbigt ført til afgørelser vedrørende to brugere. Ud over den aktuelle dom er en bruger i april idømt en bøde på 7.500 kroner i en anden sag.

I april sidste år blev bagmanden bag DanishBits idømt ét års fængsel ved Københavns Byret. Retten konfiskerede samtidig 250.000 kroner hos ham, ligesom han skulle betale 250.000 kroner i erstatning til Rettighedsalliancen.

I juni i år blev en af bagmændene bag tjenesterne Asgaard og NordicBits idømt fire måneders fængsel, hvoraf tre blev gjort betinget.

Senest har NSK, der blandt andet har til formål at bekæmpe kompleks kriminalitet og økonomisk kriminalitet, 3. november 2021 anholdt seks personer med tilknytning til forskellige fildelingstjenester.