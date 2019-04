»Det passer ikke, at jeg har voldtaget de her kvinder. Jeg er også blevet beskyldt for at være Amagermanden og for at have myrdet Stine Geisler.«

Den midaldrende filmmand, der er tiltalt for at have voldtaget fire forskellige kvinder gennem en periode på 35 år, nægtede sig pure skyldig, da straffesagen mod ham onsdag blev indledt ved retten i Lyngby.

Filmmanden, der er beskyttet af navneforbud, forsøgte ved sagens start at få afvist tre af de fire tiltalepunkter i anklageskriftet, fordi de efter hans forsvarers mening var for upræcise. Det afviste retten dog.

Filmmanden har erklæret sig parat til at svare på spørgsmål, og i en næsten rablende talestrøm må han flere gange bringes tilbage på sporet, når hans svar løber ud ad en tangent.

Dog siger han, at alle fire kvinder lider af psykiske sygdomme, og der muligvis kan være tale om et hævnmotiv fra i hvert fald en af dem.

»På et tidspunkt hævdede en af mine kærester også, at jeg kunne have slået Stine Geisler ihjel i København, og jeg blev meldt til politiet for at kunne være Amagermanden, så jeg måtte have taget prøver og alt muligt,« lød det fra ham i vidneskranken.

Den første del af afhøringen af filmmanden har koncentreret sig om hans forhold til et kvindeligt familiemedlem, som han er tiltalt for at have voldtaget, fra pigen var kun fire år og 20 år frem.

Også det nægter han pure.

»Jeg har aldrig været barnepige for hende, men det er rigtigt, at jeg har været seksuelt sammen med hende to gange i tidens løb. Første gang da hun var 17 år, og jeg var 30. Vi var fulde begge to, og det var lidt akavet bagefter. Hun var vist forelsket i mig,« lød det fra filmmanden.

Den unge kvinde anmeldte først filmmanden til politiet for godt et års tid siden, efter at hun havde været i langvarig terapi efter psykisk sygdom og flere selvmordsforsøg.

Den tiltalte har i årevis haft forbindelse til filmmiljøet og har optrådt både foran og bag kameraet uden dog at være voldsomt kendt i offentligheden. På grund af hans navneforbud er B.T. afskåret fra at være mere konkret om hans identitet.

Under sin vidneforklaring har han også i sin ivrige talestrøm rablet en række kendte menneskers navne af sig, som han har haft en nær relation til. Det gælder både en tidligere toppolitiker, sønnen til en af Danmarks rigeste og en fremtrædende sportspersonlighed.

Der er afsat 15 retsdage til domsmandssagen, hvor der først ventes dom i slutningen af maj.