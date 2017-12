En 18-årig mand fra Hornbæk er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at have filmet adskillige nøgne mænd i Helsingør Svømmehal.

Det skriver TV 2 Lorry.

Det var en gæst, som opdagede udåden. Herefter meldte han den unge mand til politiet, som fandt 17 billeder af 10 forskellige mænd på den 18-åriges mobiltelefon.

Optagelserne er filmet i skjul i badet fra januar til april i år. Den dømte mand nægtede sig skyldig i blufærdighedskrænkelse, men erkendte at han stod bag optagelserne. Overfor politiet har han forklaret, at han tog billederne for at få et adrenalinsus. Det handlede tilsyneladende ikke om at blive seksuelt opstemt.

Foreløbigt er der intet, som tyder på, at billederne er blevet delt med andre.

»Vi ved jo ikke præcist, hvad han skulle bruge billederne til. Han siger selv, at de kun var til eget brug, men det er jo ikke umuligt, at han gjorde det for at dele billederne på forskellige internetfora,« sagde anklager Sufian Akram fra Nordsjællands Politi til Helsingør Dagblad ifølge TV 2 Lorry.

Det er første gang, at den 18-årige er blevet straffet, hvorfor han blev idømt 30 dages betinget fængsel.