En ungarsk mand erkender, at have taget billeder af nøgne børn i Københavns dyreste og mest fashionable svømmehal.

Den 48-årige mand kom som turist til Danmark onsdag morgen og indlogerede sig på et billigt hotel i byen.

Torsdag tog han en tur i DGI Byens vandkulturhus, der er kendt for sit ellipseformede svømmebassin og sine varmvandtbassiner til børn.

Med sig havde han sit badetøj, sit håndklæde - og et kamera. Med kameraet skjult under et håndklæde filmede han nøgne børn, mens de tog bad i vandkulturhusets omklædningsrum.

Det erkendte han, da han torsdag blev fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Manden er sigtet for blufærdighedskrænkelse, ulovlig indtrængen samt besiddelse og udbredelse af børneporno.

I retten erkendte manden at have smugfotograferet nøgne badegæster, men hævdede kun at have taget billeder af personer over 16 år.

Politiet kom på sporet af manden, fordi en anden hotelgæst meldte ham til politiet.

Arkivfoto. Svømmere i Vandkulturhuset i DGI-byen. Foto: SØREN BIDSTRUP Vis mere Arkivfoto. Svømmere i Vandkulturhuset i DGI-byen. Foto: SØREN BIDSTRUP

Hotelgæsten udpegede den 48-årige gennem et vindue, og da politiet ankom til hotellet, sad den anholdte ved et bord og kiggede på sin computer.

Ungareren blev fjernet fra computeren, således at han ikke fik mulighed for at slette indholdet.

Et videokamera var tilkoblet computeren, og politiet sikredde både computeren, det tilkoblede kamera samt et USB-stik.

En gennemgang af USB-stikket viste utallige billeder af mænd og børn i omklædningsrummet.

Børnene var i alderen fra cirka seks år og opefter. Der var både billeder taget 19. februar, men også billeder af ældre dato, herunder billeder af mindreårige drenge i færd med at vaske sig i numsen og tørre sig. På billederne var der også nøgne mænd i nærheden af børnene.

Det er politiets opfattelse, at ungareren bevidst har filmet mindreårige drenge i alderen fra 5 – 15 år. Da anklageren foreviste ungareren et af hans fotografier, måtte han erkende at det lignede drenge i alderen 10-12 år.

Ungareren hævdede i retten, at de billeder han havde overført til sin computer, ville blive slettet efter et stykke tid, og at det ikke var hans intention at udbrede billederne på internettet.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle ungareren i 13 dage, mens sagen bliver efterforsket.