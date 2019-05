20-årige Simon Voldsgaard Tøndering erkender at have taget billeder og video fra det ulykkesramte tog, som var den uhyggelige ramme om otte menneskers voldsomme død på Storebæltsbroen tidligt om morgenen den 2. januar i år.

Den unge TDC-medarbejder fra Høje Taastrup er også helt åben om at have delt materialet med flere medier og private venner.

Men han nægter sig skyldig i tiltalen mod sig om at have krænket ofrene og deres pårørende ved at dele billederne, som bl.a. viser ligdele.

Det slog han med stilfærdig attitude fast, da han onsdag sad på anklagebænken i den retssag, han er omdrejningspunkt i ved Retten i Svendborg.

»Jeg gjorde det kun for at formidle det ud. For at vise skaderne i togvognen, så man kunne se, hvor alvorligt det var. Det var en slags råb til omverdenen om hjælp. Det har aldrig været min mening at støde nogen,« svarede han under anklager Maria Fanø-Fredløkkes afhøring.

Hun dokumenterede flere Messenger-samtaler mellem den 20-årige og hans chef samt samtaler med private venner, som han sendte fotos og videoer til.

I en af chats’ene skriver han til en af sine kammerater, efter han er blevet ringet eller mailet ned af flere medier i timerne efter ulykken: 'Jeg er verdenskendt!'

En kommentar anklageren borede i og insinuerede, at han måske delte billederne for at føre sig lidt frem.

Otte mennesker mistede livet og 16 blev kvæstet i togulykken på Storebæltsbroen den 2. januar (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Nej, slet ikke. Det var kun skrevet i sjov. Der var så meget negativt på det tidspunkt. Den ulykke har påvirket mig meget. Det var kun for at joke lidt og få lidt positivt ind i alt det negative,« sagde han.

Den tiltalte, som selv var uskadt passager i toget, forklarede, at han blev kontaktet af 70 forskellige medier i forbindelse med ulykken. Herunder det internationale Associated Press.

Til en britisk journalist fra AP skrev han som medfølgende tekst til det billedmateriale, han sendte:

'Beware of human pieces in the video.'

Hvilket fik anklageren til at spørge, hvorfor han skrev sådan, når han samtidig har givet udtryk for, at han ikke var fokuseret på, at der var mennesker med på billederne.

»Jeg skrev det kun for at give en 'heads-up' til dem, så de vidste, hvad det var, jeg havde sendt. Jeg går ud fra, at medier er professionelle nok til at anonymisere eller fjerne de ting, der skal fjernes,« sagde Simon Tøndering og understregede endnu en gang, at det ikke har været hans hensigt at støde nogen.

Bagefter uddybede han overfor B.T.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle komme til at stå i en situation som den her,« sagde han. Og fortsatte:

»Jeg gjorde det kun for at formidle det ud. For at vise skaderne i togvognen, så man kunne se, hvor alvorligt det var. Det var en slags råb til omverdenen om hjælp. Det har aldrig været min mening at støde nogen,« siger 20-årige Simon Voldsgaard Tøndering.Foto: Jens Anton Havskov Foto: Jens Anton Havskov

»Jeg mener, jeg er uskyldig. Man kan ikke se døde mennesker på billederne, med mindre man laver fotoredigering. De er taget i forbindelse med, at jeg skrev til medierne, at vi havde brug for hjælp i toget. Det var på det grundlag, jeg sendte dem,« sagde han, som selv var med til at hjælpe kvæstede ud den skæbnesvangre januar-morgen.

Anklageren procederede for domfældelse og bødestraf på 22.000 kroner samt konfiskation og destruering af tiltaltes mobiltelefon.

Hans forsvarer Berit Ernst krævede frifindelse med begrundelse i, at hun mener, hendes klient ikke havde forsæt til at begå noget ulovligt.

Der falder dom i den usædvanlige sag 16. maj.