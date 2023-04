Den 32-årige sigtede i Filippa-sagen har fået ny advokat.

Advokat Karina Skou er blevet beskikket som forsvarer for den 32-årige varetægtsfængslede mand.

Det skriver Se og Hør, og Karina Skou bekræfter det selv over for B.T.

»Det er korrekt, at jeg har sagt ja til at påtage mig sagen,« siger Karina Skou, der ikke har yderligere kommentarer.

Karina Skou har tidligere været anklager. I dag har hun sit eget advokatfirma. Foto: Henning Bagger Vis mere Karina Skou har tidligere været anklager. I dag har hun sit eget advokatfirma. Foto: Henning Bagger

Retten i Næstved oplyser til B.T., at Karina Skou netop er blevet godkendt af en dommer som beskikket som forsvarsadvokat i sagen.

Karina Skou har sit eget selvstændige advokatfirma, der deler kontorfællesskab med advokat Michael Juul Eriksens advokatfima, Juul Eriksen & Ernst.

Michael Juul Eriksen afviste lørdag at forsvare den 32-årige i sagen. Han afviser over for B.T. at uddybe, hvorfor han ikke ønsker at repræsentere den sigtede.

Den 32-årige mand er sigtet for at bortføre og voldtage den 13-årige pige.

Den 32-årige sigtede blev anholdt søndag eftermiddag, samtidig med at politiet fandt den 13-årige savnede pige på en adresse ved Korsør. Pigen havde været forsvundet siden lørdag middag.

Mandag blev manden fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for bortførelse og voldtægt. Han erkendte delvist sigtelsen, men det er uvist, hvad han erkender, og hvad han nægter.

Umiddelbart fik han beskikket advokat Jens Otto Johansen, som forsvarede ham i grundlovsforhøret, men den 32-årige ønsker altså, at en anden skal forsvare ham i sagen fremover.

Den 32-årige er foreløbigt varetægtsfængslet til 11. maj.