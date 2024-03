Det var et tip fra en dyrlæge, der blev startskuddet på sagen.

Nu er tre mænd og en kvinde dømt for ulovlig import og handel med 129 hundehvalpe.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tre af de dømte fik betingede fængselsstraffe. Den sidste dømte skal betale en bøde på 60.000 kroner.

Centralt i sagen, der af politiet betragtes som organiseret kriminalitet, er den ulovlige import og handel med de 129 hvalpe – primært af racen malteser.

De blev solgt i perioden fra juli 2019 til marts 2020 fra adresser i Fredericia og Middelfart.

Hundehvalpene blev ifølge sagens dom indført til Danmark fra Rumænien, hvor to af mændene er bosat – uden at nogen af de fire tiltalte, en kvinde på 36 år og tre mænd på henholdsvis 33, 34 og 55 år, var registreret som importører hos myndighederne.

Efterfølgende blev hvalpene solgt til private borgere via annoncer på internettet.

Hvalpene blev ikke ID-mærket med chip, blev ikke rabiesvaccineret og blev heller ikke undersøgt af en bemyndiget dyrlæge eller ledsaget af et sundhedscertifikat, som det ellers er påkrævet.

Under retssagen – der begyndte sidste år i september og har strakt sig over 13 retsdage – har flere dyrlæger fra Trekantsområdet vidnet.

»Dyrlægerne havde alle chippet og undersøgt et eller flere af de 30 hvalpekuld, som sagen omhandlede. Det var et tip fra netop en dyrlæge, der i første omgang fik Sydøstjyllands Politi til at efterforske sagen,« lyder det i pressemeddelelsen.

De fire nu dømte personer har undervejs delvist nægtet sig skyldige, da de ikke mener, der var tale om ulovlig import, ligesom de har bestridt antallet af hunde.

Den dømte kvinde, der tidligere har en betinget dom for et andet forhold, fik fem måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Den 33-årige fik 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

De to blev desuden begge frakendt retten til erhvervsmæssig handel med hunde og erhvervsmæssig opdræt af hunde i fem år.

Den 34-årige fik 60 dages betinget fængsel.

Den 55-årige fik en bøde på 60.000 kroner.

Derudover indebærer dommen, at der er konfiskeret i alt 396.000 kroner, som retten vurderer, at de fire har tjent på ulovligt at importere og sælge hunde, oplyses det i pressemeddelelsen.

Den dømte kvinde har anket rettens afgørelse.

Det vides endnu ikke, hvordan de andre forholder sig til dommen.