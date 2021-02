Peter Norvig var i mange år den ukronede boligkonge af Danmark.

Men der er ikke langt fra succes til fiasko, og det har ejendomsmægleren i den grad måttet sande.

I sommer blev han tildelt den største bøde, som en ejendomsmægler i Danmark nogensinde har set. Hans selskab, der dengang hed Living Homes, havde overtrådt god ejendomsmæglerskik, idet hans kone og forretningspartner, Hanne Nørrisgaard, havde nølet med tilbagebetalinger til ejendomskøbere, efter at handlerne var faldet på plads.

Derfor udstak Disciplinærnævnet hans firma en bøde på 500.000 kroner, mens Hanne Nørrisgaard også fik en bøde på 50.000 kroner.

Peter Norvig var uenig, kaldte bøden for uretfærdig og ankede den. Men den er nu blevet afvist, skriver Ejendomswatch, af Københavns Byret, da han ikke har betalt berammelsesafgiften for at få domstolene til at tage stilling til sagen.

Problemer med tilbagebetalinger har stået på længe, og derfor fratog Disciplinærnævnet ham også retten til at være ejendomsmægler tilbage i 2018.

Parret, der levede det gode liv i 00'erne i luksusvillaen Tusculum ved Bagsværd sø og tæt på Marienborg, har angiveligt også snydt med coronakompensationen.

Således blev Peter Norvig anholdt og sigtet af Københavns Politi i januar for at svindle sig til 2,6 millioner kroner i Living Homes. Virksomheden gik konkurs i juni sidste år, men blev reddet af en ny ejerkreds, og skiftede navn til B2B Property.

Peter Norvig og Hanne Nørrisgaards forretningsimperie er dermed ved at smuldre, og allerede tilbage i 2013 måtte de også sælge villaen ved Bagsværd Sø med et kæmpe nedslag i prisen, så de i dag bor i en lejebolig i Holte.