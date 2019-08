Det var en helt særlig Porsche. En knaldrød klassisk model 911 fra 1978 med original motor. En smuk bil, som økonom og galleriejer Uffe Kurt Jensen, 65 år, havde stående i en garage på sin landejendom i Nakke i Nykøbing Sjælland. Lige indtil 24. marts 2016, hvor han gik ud for at se til bilen.

»'Det er bare løgn,' tænkte jeg.«

»Der var mærker efter et koben eller et andet værktøj. Der var også tydelige hjulaftryk efter et større køretøj foran garageporten,« husker Uffe Kurt Jensen.

Tyvene må ifølge Uffe Kurt Jensen have trukket Porschen, som var sikret med startspærre og ratlås, ud på en trailer eller en ladvogn og kørt bort med den.

I marts 2016 blev Uffe Kurt Jensens Porsche stjålet fra en aflåst garage på hans landejendom. Politiet dukkede aldrig op for at sikre spor. Foto: Privat foto Vis mere I marts 2016 blev Uffe Kurt Jensens Porsche stjålet fra en aflåst garage på hans landejendom. Politiet dukkede aldrig op for at sikre spor. Foto: Privat foto

De langfingrede gæster havde i øvrigt sikret sig arbejdsro ved at klippe ledningen til en bevægelsesaktiveret projektør på ejendommen over og lukket garageporten behørigt efter sig ved at sætte en gul mursten i spænd. Tyvene havde også efterladt et tydeligt aftryk af en skosål på garagegulvet.

Uffe Kurt Jensen tog fotos af det hele og vedhæftede bevismaterialet til den anmeldelse, han samme dag sendte til Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet kvitterede for anmeldelsen samme dag.

En dag eller to efter ringede Uffe Kurt Jensen til Midt- og Vestsjællands Politi, fordi han undrede sig over, at de endnu ikke var rykket ud for at sikre sporene.

»Der kunne jo for eksempel være fingeraftryk,« siger Uffe Kurt Jensen.

Her er den mursten, som tyvene havde sat i spænd i garageporten. Foto: Privat foto Vis mere Her er den mursten, som tyvene havde sat i spænd i garageporten. Foto: Privat foto

»Jeg får fat i en kontorassistent, der sidder og visiterer opkaldene. Hun vil ikke stille mig videre til en betjent. Hun fortæller mig, at min sag har været oppe på en morgenbriefing, og at folkene har fået at vide, at de skal kigge efter en rød Porsche. Jeg kan ikke få andet at vide.«

Slukøret kiggede han på anmeldelseskvitteringen. Politiet havde journaliseret anmeldelsen som 'brugstyveri'. Det betyder, at politiet vurderede, at tyvene havde stjålet bilen for selv at køre i den, ikke for at berige sig selv. Det mener Uffe Kurt Jensen er en fejlvurdering.

»Bilen er et samleobjekt. Den måde, indbruddet er foregået på, siger altså mig, at der er tale om professionelle tyve.«

Den 12. april 2016 ringede han igen til Midt- og Vestsjællands Politi.

Fodaftryk efterladt på cementgulvet i den opbrudte garage. Vis mere Fodaftryk efterladt på cementgulvet i den opbrudte garage.

»Jeg kan stadig kun få lov at tale med en kontorassistent. Der er ikke nogen, der har sagen. Jeg synes ikke, at politiet har taget sagen alvorligt.«

Uffe Kurt Jensen anmeldte selvsagt også tyveriet til sit forsikringsselskab. Han modtog cirka en måned efter tyveriet en erstatning på 225.000 kroner, som var det, han selv havde givet for bilen.

»Den slags biler er steget meget i værdi, siden jeg købte den. Hvis jeg skulle købe den i dag, ville den koste over 400.000 kroner. Så det ville koste mig over 150.000 ekstra at købe en tilsvarende bil,« siger han.

I juli 2016 modtog Uffe Kurt Jensen en mystisk sms med den kortfattede besked: »Ring, jeg ved, hvor din røde Porsche er henne.«

Dækaftryk i det våde græs efter det køretøj, som sandsynligvis er blevet brugt til at bugsere Porschen væk på. Vis mere Dækaftryk i det våde græs efter det køretøj, som sandsynligvis er blevet brugt til at bugsere Porschen væk på.

Uffe Kurt Jensen sendte sms'en til sit forsikringsselskab, da det efter udbetalingen af erstatningen var den retmæssige ejer af Porschen.

Forsikringsselskabet videregav sms'en til Midt- og Vestsjællands Politi, som imidlertid henlagde sagen, da det ifølge politiet ikke 'umiddelbart' var muligt at identificere ejeren af telefonnummeret, da det knyttede sig til et ikke-indregistreret taletidskort. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en mail til B.T.

B.T. har ringet til nummeret. En mand, der talte et fremmed sprog, tog telefon. Han afviste på gebrokkent engelsk at kende noget til en rød Porsche og afbrød derpå forbindelsen.

B.T. har spurgt Midt- og Vestsjællands Politi, hvorfor det aldrig rykkede ud til gerningsstedet og sikrede spor. I et mailsvar oplyser politiet, at 'det ikke blev vurderet relevant at foretage en gerningsstedsundersøgelse', og at bilen blev efterlyst i politiets registre.

Men efter B.T. er gået ind i sagen, ser Midt- og Vestsjællands Politi nu anderledes på sagen:

»Efter en fornyet gennemgang af sagen i forbindelse med B.T.s henvendelse vil sagen nu blive vurderet på ny med henblik på at se, om der er yderligere efterforskningsmuligheder,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Det er Uffe Kurt Jensen både glad for og pikeret over.

»Det er jo godt. Men det ærgrer mig, at der skal gå over tre år, og at B.T. skal gå ind i sagen, før politiet tager den alvorligt.«