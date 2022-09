Lyt til artiklen

Han rystede på hovedet, da han blev kendt skyldig i at have voldtaget tre kvinder – heriblandt sin egen kone gennem en periode på syv år.

Nu har en 56-årig mand fra Nordvestsjælland besluttet, at han helt vil renses for den voldtægtsdom på seks års fængsel, som han for to uger siden blev idømt ved Retten i Holbæk.

Derfor har han efter 14 dages betænkningstid anket afgørelsen fra et enigt nævningeting i byretten til Østre Landsret.

»Vi er uenige i afgørelsen for min klient, og derfor er dommen fra byretten anket både i forhold til skyldsspørgsmålet og strafudmålingen,« oplyser advokat Mette Maria Lorentzen, der er beskikket forsvarer for den 56-årige.

Nævningetinget i Holbæk var enige om at kende manden skyldig i at have voldtaget tre kvinder – heriblandt hans egen hustru, som han efterfølgende er blevet skilt fra.

Voldtægterne af konen fandt sted gennem en periode på syv år, hvor han typisk forgreb sig på hende, mens hun sov og dermed ikke kunne modsætte sig hans tilnærmelser.

Jævnligt – i perioder ugentligt – vågnede hun ved, at manden havde stukket sine fingre, en hånd eller sin penis op i hende, indtil hun blev så vågen, at hun kunne stoppe voldtægten ved at forlade sengen.

I retten forklarede hun, at hun i de situationer som regel gik i sikkerhed på et af børnenes værelser, og at manden næste morgen ofte sagde undskyld til hende.

Foto: Katrine Emilie Andersen

Samtidig fandt nævningetinget det også bevist, at han i enkelte tilfælde i perioden 2019-2021 tilmed havde bedøvet hende med sovemidlet Zoldidem for at kunne voldtage hende.

Retskemikere har under efterforskningen af sagen fundet høje koncentrationer af stoffet i hendes hår fra tiden op til anholdelsen, selv om hun ikke selv har brugt sovemidlet.

Derimod blev der ikke fundet spor af stoffet i den tiltaltes eget hår, selv om det var ham, der i talrige tilfælde har betalt for at få det bestilt ulovligt over nettet.

Manden var ved nævningesagen i Holbæk ud over overgrebene på konen tiltalt for at have bedøvet to andre kvinder, inden de blev voldtaget af ham. Men retten fandt det ikke tilstrækkeligt sikkert bevist, at de to kvindelige bekendte var blevet bedøvet – »kun« voldtaget.