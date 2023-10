Klokken 14.32 endte en bil af ukendte årsager i grøften på Isenvad Vej i Ikast.

En 65-årig kvinde kørte bilen og endte i et solouheld.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even til B.T.

»Føreren kan have fået en form for slagtilfælde. Vi har i hvert fald en mistanke om, at hun er blevet påvirket af noget udefrakommende.«

»Hun er efter vores ankomst blevet fløjet til Skejby Hospital for at blive tjekket.«

Hun var ved bevidsthed, da hun fløj afsted.

Den pågældende kvinde er fra lokalområdet.

