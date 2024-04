To husejere fik sig lørdag lidt af en overraskelse.

Her bragede en bil nemlig ind i deres haver.

Det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi på X.

Tidligere på dagen var ambulance og politi på vej til et færdselsuheld i krydset Moltrup Landevej/Omkørselsvejen i Haderslev.

Senere kunne det konkluderes, at det var en fører af en personbil, som havde fået et ildebefindenden.

Det resulterede i, at bilisten påkørte et andet køretøj, som holdt for rødt lys.

Herefter fortsatte bilen ind over fortovet, før den kørte gennem en hæk og endte i de to private haver.

Heldigvis var der ingen personskade.