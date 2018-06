En 30-årig mand blev udsat for et natligt mareridt, da han en august-nat sidste år besøgte et af Københavns kendte mødesteder for bøsser - Amigo Sauna i Studiestræde 31.

Ifølge politiets tiltale mod en 49-årig mand blev den 30-årige mand gennem seks timer gruppevoldtaget af flere mænd, hvoraf det foreløbig kun er lykkedes politiet at finde frem til en enkelt. Han nægter sig skyldig i den alvorlige anklage, der ifølge anklagemyndighedens påstand skal udløse både fængselsstraf og udvisning af Danmark.

Ifølge anklageskriftet, som BT har fået aktindsigt i, tiltvang gerningsmændene sig i tidsrummet mellem kl. 02 og 08 den 27. august flere gange både analt og oralt samleje med offeret, der var ude af stand til at modsætte sig overgrebene. Gerningsmændene udnyttede angiveligt, at den 30-årige mand var påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Under voldtægterne fik han fastholdt et håndklæde over hovedet, ligesom han blev holdt fast og slået.

Amigo Sauna er ifølge sin hjemmeside Københavns største sauna med 800 kvadratmeter fordelt på tre etager med blandt andet sauna, solarie, 28 kabiner, dark-rooms, labyrint og video-rum.

Den 49-årige tiltalte for voldtægten er af russisk oprindelse, og har tidligere været i politiets søgelys. For 10 år siden brød han med en medgerningsmand i juledagene ind i stripklubben Maxim Bar i Colbjørnsensgade i København, hvor de stjal cigaretter, spiritus og to pengeskabe indholdende godt 120.000 kr.

Voldtægter af mænd udgør kun en lille del af de 400-600 voldtægter, der årligt anmeldes til politiet i Danmark. Dog henvender der sig typisk en mand om måneden på et af de danske krisecentrene for voldtægtsofre. Det reelle antal voldtagne mænd menes dog at være langt højere, fordi fænomenet ifølge eksperter opfattes som tabu.