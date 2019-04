De danske familier, som har benyttet af sig af illegal arbejdskraft, kan ikke sidde komfortabelt i stolen. Der kan nemlig vente klækkelige bøder.

Det står klart, efter fem filippinske kvinder er blevet varetægtsfængslet i fire uger for at have opholdt sig og arbejdet ulovligt i Danmark.

Det skriver TV 2.

Der findes et ukendt antal tidligere au pair-piger, som ikke har forladt landet efter deres periode er færdig, og de lever derfor under jorden i Danmark.

Nogle af dem bor i Nordsjælland, hvor de lever af at gøre rent for danske familier til en meget billig timeløn.

Ifølge TV 2’s samtaler med au pair-pigerne bliver de betalt mellem 100-120 kroner i timen. Men den billige pris kan nu ende med at blive rigtig dyr for de familier, som har benyttet sig af rengøringshjælpen.

Politiets varetægtsfængsling af de fem filippinske kvinder har nemlig ledt til, at man nu undersøger 84 familier, som har betalt dem for at gøre rent.

Det kan ende med bøder, og det kan blive rigtig dyrt.

»Bødestørrelsen er ret høj. Under normale omstændigheder er der tale om 10.000 kroner pr. måned for illegalt arbejde. Men i disse tilfælde er der både tale om ulovligt arbejde og ulovligt ophold, og så er det skærpende omstændigheder og 20.000 kroner pr. måned, man har benyttet sig af det,« siger Erik Pontoppidan fra Udlændingekontrolsektionen i Nordsjællands Politi til TV 2.

Dermed kan man løbe ind i bøder, der i sidste ende løber op til flere hundrede tusinde kroner.

Erik Pontoppidan fortæller, at han er meget overrasket over, hvor mange der rent faktisk benytter sig af den ulovlige arbejdskraft, og derfor kan man forvente en øget indsats på området.

De fem filippinere bliver sendt ud af landet i starten af maj med et indrejseforbud i to år med sig i ryggen. Man mener at vide, at hovedparten af de illegale arbejdere kommer fra Filippinerne.