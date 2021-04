De liberale erhverv må igen tage imod kunder – og det gælder også bordellerne.

Men det er ikke på alle bordeller, man er lige gode til at huske at følge coronareglerne. Det kunne en patrulje konstatere i Randers.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Som en del af genåbningsaftalen for de liberale erhverv skal kunderne kunne fremvise coronapas – enten med en negativ test, dokumentation for færdigvaccinering eller dokumentation for, at man inden for de seneste to til 12 uger har været smittet.

Men det var ikke helt sket på bordellet i Randers.

Onsdag aften besøgte Østjyllands Politis afdeling for særlige sager flere bordeller i området for at tjekke, om coronarestriktionerne blev overholdt, men på et bordel beliggende i den centrale del af byen gjorde de ikke.

»Da betjentene var forbi et bordel i det centrale Randers, blev de mødt af en mandlig kunde, der oplyste, at han netop havde modtaget en seksuel ydelse, og at han ikke forinden havde fremvist et coronapas, idet han ikke var i besiddelse af et,« oplyser politikredsen i sin døgnrapport og tilføjer:

»På stedet befandt sig to kvinder, og den mandlige kunde udpegede den ene af dem, en 29-årig kvinde, som hende, der havde givet ham seksuelle ydelser.«

Den 29-årige kvinde, der er polsk statsborger, blev anholdt og sigtet for overtrædelse af de gældende coronaregler, idet hun ikke havde bedt kunden om at fremvise gyldigt coronapas.

Ifølge politiet modtog – og betalte – kvinden en bøde på 3.000 kroner, hvorefter hun blev løsladt igen.

Da hun er udenlandsk statsborger vil hendes sag nu blive forelagt Udlændingestyrelsen.