Den 23-årige Field's-morder er netop blevet idømt anbringelse på sikringsafdelingen – i daglig tale kaldet Sikringen, hvor landets farligste sindssyge kriminelle er anbragt.

Ved dagens retsmøde er han iklædt ternet, løsthængende skjorte og jeans. Han har briller og har et kort fuldskæg.

Dommerne var enige, og den 23-årige er skyldig i alle sagens punkter. Via sin advokat meddelte den 23-årige, at man tager såkaldt betænkningstid i forhold til, om man vil anke dommen.

Mandag i denne uge var det præcis et år siden, at han fandt flere af sin fars våben frem fra det ellers aflåste våbenskab og pakkede dem i en taske. Blandt andet en Sauer baneriffel, som han senere anvendte til sit amokløb i Field's.

Han boede på det tidspunkt hos sin far, der dog var væk i nogle dage. Her begyndte den 23-årige at få voldsomme tvangstanker om massedrab. Under sagen er det kommet frem, at han også havde lavet en plantegning over en børnehave i sit nabolag.

Forud for sagen har han erkendt en del af de faktiske forhold, men han huskede ikke hele forløbet. Han har siden fået diagnosen paranoid skizofreni.

3. juli tog han så ud til indkøbscentret Field's, hvor han begyndte at skyde omkring sig med det klare formål at slå ihjel, lød det fra anklager, Søren Harbo, under retssagen. Tre blev dræbt. Dertil kom 11 drabsforsøg.

Blodig tur

Dertil findes et utal af mennesker, der langt ud i fremtiden vil bære på psykiske mén, fordi de tilfældigt opholdt i Field's på tidspunktet, hvor han gik sin blodige tur rundt på centrets etager.

Den 23-årige blev anholdt lige uden for indkøbscentret, og efterfølgende blev han afhørt af politiet. Dengang forklarede han, at han ville redde dem i centret, fordi de led.

Ved retssagens begyndelse kom det ligeledes frem, at han – inden han gik i gang med sit blodige amokløb – var gået ind på et toilet i Field's og her havde forsøgt at kontakte en psykiatrisk kriselinje.

Uden held. I stedet var han på ventelinie i 15 minutter.

Opfordrede betjente til drab

Efter at have skudt vildt omkring sig, forlod han Field's. Politiet var hurtigt på stedet, og de første betjente, han stødte på, opfordrede han til at skyde ham.

På retssagens første dag var den 23-årige kun tilstede ved retsmødets første del. Og her afviste han at afgive forklaring.

På retssagens sidste dag valgte han dog at gøre brug af sin ret til at tage det sidste ord:

»Efter jeg er begyndt på stærk antipsykotisk medicin, kan jeg ikke længere se mig selv i det, jeg har gjort,« sagde han og fortsatte:

»Undskyld til de pårørende. Undskyld til dem, der overlevede. Undskyld til dem, der ikke overlevede. Undskyld til dem, der er traumatiserede. Undskyld.«

