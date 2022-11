Fie Laursen er lige nu midt i en shitstorm, fordi hun reklamerer for plastikoperationer på sine sociale medier. Vi taler med hende om den aktuelle sag, men også om, hvorfor hun bliver ved med at søge mod de sociale medier. Det er ikke mere end et halvt år siden, at hun blev forsøgte selvmord og blev indlagt på den lukkede afdeling netop på grund af sociale medier. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen