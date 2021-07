Nordjyllands Politi har netop afsluttet den kørselsaktion, som har fundet sted i Skagen i forbindelse med den såkaldte Hellerup-uge.

Og man må sige, at der har været fart på.

»I det store tals lov er vi kommet ind med 646 sager alene i uge 29.«

Det fortæller Thomas Ottesen, som er politikommissær og ansvarlig for indsatsen, og uddyber:

»45 af de 646 er spiritus- og narkokørsel. Det vil sige cirka ti procent af de samlede.«

Mængden af sager lyder stor. Men som Ottesen siger, har der været mange mennesker i 'sommerlandet', hvilket giver anledning til den ekstra kontrol.

»Derfor var det på mange måder forventeligt. Sidste år, som også var et 'coronaår', var det meget det samme. Årene før var der flere sager, og det var typisk spiritus- og narkosager,« fortæller Thomas Ottesen.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Så faktisk har der ikke været helt så mange bilister, der er blevet taget for spiritus- eller narkokørsel, som der plejer:

»Jeg tror, det hænger sammen med restriktionerne. Vi ser nemlig ikke de typiske morgenbranderter i lige så høj grad,« siger han.

Ud over spiritus og narko har det været de 'klassiske' overtrædelser, som folk er blevet taget for i ugens løb.

»Det er manglende brug af seler. Telefoner er den helt store synder. Vi har taget en del nummerplader fra folk, der ikke har betalt afgift. Og så har vi skrevet en del hastighedssager. Om det er typen af biler, der skyldes det, ved man jo ikke,« fortæller politikommissæren.

Men noget, der ifølge ham har været bemærkelsesværdigt, er, at de ikke har oplevet nogen former for vanvidskørsel.

»Nogle har været tæt på og kørt 180-190 kilometer i timen på motorvej, men vi har ikke haft en eneste. Det er ret utroligt, når vi tænker på mængden af sager,« fortæller Ottesen og afslutter:

»Vi gør det for at skabe sikkerhed, og næste år gør vi det igen.«