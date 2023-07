Soundboksene brager løs på de danske festivaler.

Men lydanlægget er ikke kun attraktivt for dem, der vil starte en fest. Den er også yderst attraktiv for tyvene.

Det oplever de firmaer, som lever af at udleje soundbokse til festivalgængerne på Roskilde Festival. Sådan skriver TV 2 Kosmopol.

Et af disse firmaer er Moveboks, som Thor Koustrup står bag. I år har han udlejet soundbokse til cirka 75 personer, og han har oplevet, at der hver dag er fem-seks af dem, som er blevet stjålet.

Det betyder dog ikke, at den er tabt for evigt, for den er udstyret med en såkaldt tracker, der afslører, hvor den er. Så når tyven har slået til, rykker Thor Koustrup ud og finder Soundboksen igen.

Også Laust Skrudland, som står bag udlejningsfirmaet LEJSB, oplever, at folk får lange fingre, når de ser en soundboks. Han har udlejet 169 soundbokse til Roskilde Festival-gæster. Ud af disse er tre blevet stjålet, men han har også måtte hjælpe 15-20 lejere med lokationer på bokse, som har været mistet.

Desværre er det ikke alle Soundboksene, som stadigvæk er på festivalpladsen, efter de er blevet stjålet. Han har således oplevet en af dem tage på en tur rundt i Europa til Tyskland og Holland.

»Enten er det nogen, der holder fest over det hele i Europa, eller også er det nogen, der driver gæk med os,« siger Laust Skrudland til TV 2 Kosmopol.

