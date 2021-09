På søndag er det 50 år siden, at journalisten Jacob Ludvigsen bragte en artikel i avisen Hovedbladet, hvor han erklærede fristaden Christiania for åben i nogle nedlagte barakker på Christianshavn.

Den runde fødselsdag skulle have været fejret i stor stil, men fejringen sker i skyggen af en voldsom skudepisode, hvor en 22-årig christianit mistede livet.

Derfor er en stort anlagt festival nu blevet aflyst.

I hvert fald for nuværende.

Med 21 scener og navne som Bikstok Røgsystem, Lucy Love og Wafande var det planen at omdanne Christiania til et festivalområde under navnet Freetown Festival.

Men i sidste uge blev 'Freetown Festival' således udskudt til maj 2022:

»Det er med tungt hjerte, at vi må udskyde Freetown festival. Vi må erkende, at billetsalget har været ramt af coronatræhed, mange konkurrerende kulturarrangementer og en sorgperiode efter forsommerens brutale drab,« lød det i en skriftlig meddelelse på en festivalens hjemmeside.

Det brutale drab, der henvises til, fandt sted foran indgangen til Christiania natten til lørdag 3. juli.

Foto fra Christianias 46 års fødselsdag. Foto: Liselotte Sabroe

Her blev en 22-årig mand dræbt, mens en 31-årig mand blev såret af skud affyret på klods hold af en eller flere ukendte gerningsmænd.

Motivet til drabet er ukendt, og politiet arbejder med flere teorier. Herunder teorien om, at drabet skyldes et opgør om hashmarkedet – og at den 22-årige var et tilfældigt offer.

Hulda Mader, der er talsmand for pressegruppen på Christiania, fortæller, at beslutningen om at aflyse Freetown Festival blev truffet på åbent møde i festivalgruppen for tre ugers tid siden.

»Der var lagt op til et stort setup, hvor Christiania skulle lukkes af, og hvor man skulle have billet for at komme ind, men det viste sig, at der ikke var nok der købte billet.«

»Der var også en del på Christiania, der syntes, det var lidt for voldsomt at samle så mange mennesker lige efter corona, og så er der mange der stadig er meget berørt af den drabssag, vi har haft herude,« siger Hulda Mader.

Aflysning af festivalen til trods er der at hav af andre arrangementer på programmet denne fødselsdagsuge.

Eksempelvis fyrer Nemoland op for koncerter med blandt andre Benny Jamz samt Klumben og Raske Penge, ligesom der onsdag vil være parade med start fra Den Grå Hal.

Og udenfor fristaden – nærmere betegnet på Kongens Nytorv – kan man de kommende uger finde 100 plakater med relation til Christiania. Om udstillingen, der er gratis fra christianitter frem til 26. september, lyder det.

»Det har været hårdt at skille 100 ud fra de 300-400, som kunne have været med, men turen op ad trapperne giver helt sikkert et kærligt og farverigt billede af vigtige sider af Christianias brogede 50 års eksistens.«

Fødselsdagsfejringen bliver således ikke så stor og omfattende som først planlagt, men den bliver.

Og næste år tager Christianias Freetown Festival altså revanche.

Festivalen varer fra 19. til 21. maj