Politiet har sigtet 34 personer for at bryde forsamlingsforbuddet ved en fest i København fredag aften.

Politiet satte fredag aften en stopper for en fest på Svanevej i Københavns Nordvestkvarter, hvor 34 personer var samlet.

Samtlige gæster blev sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet og bortvist fra stedet. De kan alle se frem til at modtage en bøde.

Det fortæller politiinspektør Rasmus Skovsgaard fra Københavns Politi.

- Vi fik en anmeldelse om en fest i et foreningslokale på Svanevej og kom derud omkring klokken 21.30. Her traf vi 34 personer.

- De blev alle sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet og derefter bortvist fra stedet. Det hele foregik i god ro og orden, siger han.

Festen blev holdt i rockergruppen Hells Angels' hovedkvarter på Svanevej 5. Dette bekræfter Københavns Politi.

På grund af coronaudbruddet er det som udgangspunkt ikke tilladt at være samlet mere end ti personer på offentlige steder og i fest- og foreningslokaler.

Som udgangspunkt udløser det en bøde på 2500 kroner, hvis man overtræder forsamlingsforbuddet.

/ritzau/