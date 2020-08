En kvinde er død og to andre er såret, efter en privatfest endte i skyderi og blodbad.

Det skete, da en en atlet skulle fejre, at han havde fået kontrakt i NFL-ligaen i USA, den nationale liga for amerikansk fodbold.

Flere hundrede mennesker dukkede op ved millionvillaen, hvor festen fandt sted. En villa, der har adresse på den famøse Mulholland Drive ved storbyen Los Angeles.

Nogle af gæsterne blev beskrevet som gangstere, og politiet mener, at skyderierne kunne være banderelateret.

Big Hollywood Hills mansion party off Mulholland Drive shots fired people shot a lot of big Ballers were gambling lost a lot of money we're pissed then a bunch of gangsters came in and robbed everybody and started shooting everybody. a lot of people with money and guns and gangsters got crazy I ran for my life it was crazy.

De tre gæster, som blev ramt af skud, blev fragtet til hospitaler i nærheden, men én af dem, en kvinde, man mener er 35 år, overlevede ikke.

Politiet siger, at skudepisoden fandt sted omkring klokken kvart over et om natten, og der er lagt adskillige videoer på sociale medier, hvor man kan se panikken sprede sig.

På en af de offentliggjorte videoer kan man høre, hvordan der bliver affyret omkring 20 skud.

Navnet på den nye sportsstjerne er ikke blevet offentliggjort, men en sikkerhedsvagt, som var hyret til festen, fortæller, hvorfor der var så mange til stede. Noget, naboerne også havde klaget over, inden det hele endte i et blodbad.

»Vi har penge, vi er mennesker. Den her situation med corona, den skubber os alle mulige steder hen, og vi har ikke noget, så det eneste, vi har, er at leje AirBNBS, og swimmingpools til vores børn, at lave noget stort på den måde,« lyder det fra Kennie D. Leggett, som ledte sikkerheden ved festen.

Tidligere havde man konfiskeret nogle af de ekstremt dyre biler og talt med folk ved festen, men problemet med de mange deltagende havde ikke løst sig.

Der er øjenvidner, der beskriver overfor lokale medier, at der på et tidspunkt var over 200 til stede. Politiet vurderede dog, da de var derude omkring 19-tiden, at det ikke faldt uden for rammerne for, hvad der er tilladt i forhold til corona-restriktioner i delstaten Californien.

Politiet kunne desuden ikke trænge ind på området, uden en retskendelse, har de efterfølgende forklaret.