En fest endte torsdag aften lidt anderledes, end de fleste ønsker.

Politiet måtte nemlig lægge et visit, fordi et slagsmål havde udviklet sig.

»Det er en housewarming eller fest, hvor folk er blevet beruset og ophidset,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer.

Festen og slagsmålet fandt sted i Sydhavnen i København, og klokken 21:17 ankom politi til stedet, hvor de fulde personer var røget i totterne på hinanden.

Politiet måtte endda lægge flere af gæsterne i benlås for at få kontrol over situationen.

»Lige nu er der fire, som er tilbageholdt, men ikke nogen anholdte. Vi er i gang med at finde ud af, hvad der præcis er sket,« fortæller Henrik Stormer, som forklarer, at den proces kan tage noget tid:



»Når folk er ophidset og påvirket, så er det svært at finde ud af, hvad der er sket.«

Politiet er fredag aften stadig til stede i Sydhavnen.