Der er særligt flere biler på vejene om lørdagen fra 10 til 16 over sommeren, lyder det fra Vejdirektoratet.

København. Det er blevet ferietid for mange danskere, som pakker bilen og kører i sommerhus eller krydser grænsen for at tage sydpå. Det kan ses på landets veje, hvor ferietrafikken kan skabe kø og forlænget rejsetid.

Det fortæller Brit Osted Nielsen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet.

- Det er specielt om lørdagen i ferietiden, at der er meget trafik på vejene. Man skal virkelig være opmærksom, når man kører derude. Det er særligt mellem klokken 10 og 16, at der er ekstra mange biler.

Ferietrafikken begyndte allerede i sidste weekend, da skoleåret sluttede fredag og landets skoleelever fik sommerferie. Om lørdagen kunne Vejdirektoratet se, at der var flere biler på vejene.

Der er flere steder i landet, hvor der er flere biler på vejene, så bilister skal være opmærksomme, fortæller Brit Osted Nielsen.

- Det er specielt ned over Køge Bugt Motorvejen, ned sydpå mod færgerne, det er mod Fyn og hen over Fyn, og så er det igennem Jylland til den dansk-tyske grænse.

- Så skal man også være opmærksom på de mindre veje i sommerhusområderne - særligt om lørdagen - fordi det er skiftedag i sommerhusene, så der er rigtigt mange biler, siger hun.

Lørdag formiddag er der kø på Motorvej E45 fra Tyskland til Danmark i nordgående spor ved grænsekontrollen. Et ekstra spor er åbnet og farbart, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

