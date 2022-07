Lyt til artiklen

Mandag klokken 11.09 slog feriegæster alarm.

For man havde fundet en person liggende livløs i vandet ikke langt fra strandbredden og i nærheden af en badebro ved Sandskredsvej, Hølkerup i Nykøbing Sjælland.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Inden politiets ankomst var personen blevet reddet op på stranden, så ambulancepersonale sammen med personale fra en tilkaldt lægehelikopter kunne udøve livreddende førstehjælp, inden personen blev fløjet til Rigshospitalets traumecenter.

I mellemtiden fik politiet personen identificeret som en 74-årig kvinde fra Nykøbing Sj.

Hendes liv stod dog ikke til at kunne reddes. Derfor blev hun erklæret død kort tid efter.

De pårørende er blevet underrettet.

Politiet undersøger nu dødsfaldet i et forsøg på at få afklaret omstændighederne nærmere omkring årsagen til, at hun lå livløs i vandet.

B.T. følger sagen.