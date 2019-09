Anklagemyndigheden vil have en femte mand fængslet efter et tyveri i Randers tirsdag aften.

Fire mænd sidder allerede fængslet, og nu har Østjyllands Politi pågrebet mistænkt nummer fem i en sag om forsøg på tyveri af installationskabler fra en byggeplads på Æbleplantagen i Randers SØ i sommer.

Manden bliver onsdag stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling, oplyser Østjyllands Politis kommunikationsafdeling.

De fire mænd, som allerede er fængslet, blev anholdt umiddelbart efter tyveriforsøget, der skete den 23. juli.

Den ene af mændene blev pågrebet, da vagterne, som holdt opsyn med byggepladsen, ankom.

De andre flygtede i to biler. Mens den ene vagt holdt styr på den tilbageholdte, satte den anden vagt efter de øvrige.

Den ene bil endte i grøften ved Stånumvej, og de mistænkte stak af fra vagten. Men kort efter ankom politiet med en hund, som opsporede en af dem, og han blev anholdt.

Ud på natten blev to personer set gående langs motorvej E45 mellem afkørslerne til Sdr. Borup og Hadsten. De to var våde og passede til signalementet af de to mistænkte, som manglede. De blev også anholdt.

Den femte mand befandt sig i en anden bil og har været efterlyst siden. Politiet havde nemlig en idé om, hvem han var.

Tirsdag blev han i anden sammenhæng truffet af politiet på Klostertorv i Aarhus.

Her foretog politiet en rutinemæssig kontrol, og i den forbindelse blev en gruppe rumænere bedt om at legitimere sig. Én af dem viste sig at være den eftersøgte mand. De fire fængslede i sagen er også fra Rumænien.

Østjyllands Politi oplyser, at mændene er sigtet for forsøg på at stjæle et overvågningskamera og "større mængder installationskabler".

Dagens grundlovsforhør går efter planen i gang klokken 12 ved Retten i Randers.

/ritzau/