Den femte dag i retssagen mod ubådskaptajnen Peter Madsen, det står tiltalt for drabet på den svenske journalist Kim Wall, er ovre. Dagen bød på flere vidner, der gav et indblik i Peter Madsens seksuelle præferencer og nye detaljer om ubåden. Men alt i alt er den femte dag i sagen ikke den, som kommer til at afgøre udfaldet, mener en ekspert.

Mandag bød på flere nye oplysninger i retssagen mod Peter Madsen. Blandt andet var en tidligere elsker i retten. Hun fortalte om ubådskaptajnens seksuelle præferencer. Hun slog fast, at Peter Madsen ikke havde specielle eller ekstreme behov for SM. Peter Madsens ønsker var ifølge den tidligere elsker i 'den blide ende'.

Et andet vidne, som blev præsenteret som en veninde, selvom hun tidligere har mødtes med Peter Madsen på swingerklub, kunne fortælle, at hun ikke anså den anklagede for at være en specielt 'selvsikker mand'. I samme ombæring fortalte vidnet, at Peter Madsen har deltaget i to pornofilm - en dansk og en tysk.

Anklager Jakob Buch Jepsen ankommer efter en kort pause til Københavns Byret. Mandag den 26. marts.

Det samme vidne forklarede, at en anden kvinde havde fortalt hende, at man kunne optage de såkaldte snuffilm, hvor kvinder slås ihjel, i ubåden UC3 Nautilus.

En kvindelig australsk journalist var også i vidneskranken. Her forklarede hun, hvordan hun og et filmhold, som havde fulgt Peter Madsen i et års tid, på dagen hvor Kim Wall tog med i ubåden, interviewede Peter Madsen. Her skal han blandt andet have fortalt, hvordan han skulle lære at holde mund. Og så forklarede vidnet:

»Så brugte han analogien om, at han var den hovedmistænkte for drabet på sin hustrus nabo. Han begyndte at tale om, at han havde retten til ikke at udtale sig, og at alt, hvad han sagde, vil kunne blive brugt mod ham,« sagde vidnet.

Forsvarer Betina Hald Engmark forlader Københavns Byret. Mandag den 26. marts.

Dagens sidste vidne, en kvinde, kunne fortælle, hvordan hun på et tidspunkt havde været ude og sejle med Nautilus. Og efterfølgende oplevede vidnet, hvordan en låge på ubåden sugede sig fast, hvilket betød, at hun ikke kunne komme ud. Episoden minder om den, Peter Madsen har forklaret, tog livet af Kim Wall, som - ifølge ubådskaptajnen - døde af kvælning i Nautilus, da en låge satte sig fast på grund af trykket.

'Du døde næsten'

I retten sagde vidnet:

»Efter vi havde sejlet, var der mange mennesker, der havde lyst til at komme ud i ubåden. Han skulle så tænde for motoren, og så skulle han vise mig, hvordan jeg kunne åbne for tårnlugen. Alle gik ud, og så prøvede jeg at løfte lugen, og så blev den suget ind. Jeg troede, at det var fordi jeg ikke var stærk nok. Så sagde han på engelsk: 'I almost killed you' eller 'you almost died'. Han sagde, at der var kabinetryk og at hvis ikke han havde åbnet, så ville jeg være død inden for tyve minutter.«

Selvom der var flere opsigtvækkende udtalelser ved dagens retsmøde, så er det ifølge en ekspert ikke femtedagen, der kommer til at være afgørende for udfaldet af sagen mod Peter Madsen.

»Umiddelbart så ser jeg ikke, at der er noget fra i dag, som trækker for alvor i den ene eller anden retning. Så jeg mener ikke, det var i dag, sagen blev afgjort,« siger forsvarsadvokat Henrik Stagetorn.

»Det er en anelse mærkeligt, det den australske journalist fortalte om Peter Madsens udtalelser, men det er ikke noget, der afgør sagen. Og de to vidner, som blev udspurgt om Peter Madsens seksuelle præferencer, skulle mere give et billede af, om Peter Madsen interesserer sig for tortur- og kvælningssex, da anklageren forsøger at bygge en sag op om, at netop dét kunne være sket mod Kim Wall,« siger Henrik Stagetorn.

Han mener i stedet, at sagen afgøres af de detaljer, som retsmedicineren og ubådseksperten tidligere i retssagen kom med.

»For mig at se er det dødsårsagen, og Peter Madsens forklaring om dødsårsagen, der kommer til at være afgørende,« siger Henrik Stagetorn.

