Mand nægter sig skyldig i flere voldtægter, som ifølge anklagemyndigheden blev begået i et misbrugsmiljø.

En 41-årig mand er tiltalt for fire voldtægter, et forsøg på voldtægt, røveri, tyveri og trusler om vold i et misbrugsmiljø i København.

Det ene af overgrebene - voldtægtsforsøget - skulle være sket i februar sidste år på et toilet ved stofindtagelsesrummet H17 på Halmtorvet i København.

Det er denne episode, der tirsdag formiddag er omdrejningspunktet i Københavns Byret, hvor sagen mod den 41-årige er blevet indledt.

Kvinden fra stofindtagelsesrummet har over for politiet forklaret, at det ved overgrebet lykkedes hende at få låst døren op og flygte, efter at hun havde strittet imod.

Under afhøringen af manden spørger anklager Anders Larsson den tiltalte, om han før har taget kvinder med ud på toiletterne i H17 for at tage stoffer sammen.

Det erkender den tiltalte at have gjort et par gange.

- Det gør alle, lyder svaret.

Desuden forklarer han, at han flere gange har byttet stoffer for sex eller delt sine stoffer med kvinder for at få sex.

- Det er svært for mig at svare på, hvem det har været med, men jeg har gjort det med nogle af dem, der står i anklageskriftet, siger den tiltalte.

- Alle kender hinanden i miljøet, og det er både stofmisbrugere og prostituerede, der tilbyder ydelser i form af sex for at få stoffer, fortæller han.

Af sagens anklageskrift fremgår det, at manden fem gange har forsøgt at tiltvinge sig samleje med kvinder - fire af gangene fuldbyrdede han voldtægten.

Den 41-årige siger selv, at han rigtig nok har haft et med en eller flere af kvinderne, men at kvinderne gjorde det frivilligt.

Anklager Anders Larsson vil have manden dømt i forvaring. I så fald vil den dømte først komme ud, når en domstol vurderer, at han ikke længere er til fare for samfundet.

Under retsmødet er også en ansat i kommunen til stede. Personen har været støtte for den tiltalte og har været ansat i hjemløseenheden.

De øvrige forhold, som manden er tiltalt for, skal behandles i retten de kommende retsdage. Det drejer sig om i alt fire voldtægter, et voldtægtsforsøg, to røverier og et tyveri.

Der ventes dom sidst i november.

