En femårig pige blev sent onsdag eftermiddag kørt ned af en minibus mellem Skive og Viborg.

Hun pådrog sig alvorlige kvæstelser og er nu indlagt på sygehuset i Viborg.

Det skriver TV Midtvest.

Ulykken skete på Søndergade i Stoholm i forbindelse med, at en traktor med gyllevogn og minibussen kom kørende i hver sin retning.

»Da traktoren havde passeret pigen, løb hun over vejen bag om vognen og så ikke minibussen, som ikke kunne nå at bremse,« siger Mikael Gudiksen fra lokalpolitiet i Viborg til TV Midtvest.

Da pigens mor – som gik sammen med datteren – opdagede, at den femårige var løbet væk, var det allerede for sent.

Da befandt pigen sig midt på kørebanen, og kort efter blev hun ramt af minibussen.

Efter påkørslen stoppede chaufføren op og hjalp pigen. En ambulance blev tilkaldt, og pigen blev kørt på sygehuset.

Pigen fik kraniebrud og flere andre kvæstelser, men meldes heldigvis er uden for livsfare.

Politiet efterforsker stadig ulykken, men ingen er sigtet.