En pige er død efter en legeulykke i sin families have i Aars i Nordjylland. Ulykken skete for en uge siden.

En femårig pige afgik tirsdag aften ved døden efter en ulykke på en rutsjebane i Aars i sidste uge.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard til TV2.

Ulykken skete onsdag i sidste uge, da pigen var ude at lege i et legetårn med en rutsjebane i familiens have i Aars mellem Viborg og Aalborg.

- Hun havde været alene i fem til ti minutter, da hendes mor kommer ud i haven og finder hende livløs, fortalte politiets vagtchef Poul Fastergaard til Ritzau i sidste uge.

Pigen var kørt ned ad rutsjebanen. På en eller anden måde fik hun en snor omkring halsen og hang fast.

- Det er en tragisk ulykke, fastslog vagtchefen.

Han fortalte videre, at det lykkedes at få hende til at trække vejret selv, da ambulancen og paramedicinere nåede frem. Men pigen var ikke ved bevidsthed, da hun blev bragt til sygehuset.

