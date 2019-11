En halloween-spøg endte torsdag galt i Gammel Ry. En skræmt dreng løb ud foran en lastbil og blev kvæstet.

Det endte torsdag aften galt i Gammel Ry i Midtjylland, da en femårig dreng var ude for at rasle slik til Halloween.

Drengen blev nemlig så skræmt, da en mand med en uhyggelig maske åbnede døren i et hus, at han løb ud på vejen, hvor han blev ramt af en lastbil.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Drengen er kvæstet, men skal være uden for livsfare, lyder det fra politiet. Den femårige har blandt andet fået brud på bækkenet, og han skal have foretaget hudtransplantationer.

Lastbilen, der kom kørende på Ryesgade i Gammel Rye, kunne ikke nå at bremse.

- Det er en dybt ulykkelig sag for alle. Både for drengen, for manden med masken, som jo bare ville lave sjov med børnene, for de, der fulgtes med drengen og selvfølgelig for den lastbilchauffør, der ramte drengen, siger vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Stig Simonsen til Horsens Folkeblad.

Intet tyder på, at der er foregået noget ulovligt.

/ritzau/