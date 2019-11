For beboerne på Ryesgade endte halloween torsdag aften med en tragisk ulykke. En femårig dreng løb klokken 17.47 ud på vejen og blev ramt af en lastbil.

Få sekunder før gik drengen fra dør til dør og raslede slik i nabolaget, som var pyntet uhyggeligt op på en hyggelig måde. Ved et af husene åbnede en mand med en uhyggelig udklædningsmaske, og det skræmte den femårige, som vendte om og løb væk. Direkte ud på vejen foran en lastbil, der ikke kunne nå at bremse.

Kort efter var Ryesgade oplyst af blå blink og fyldt af mennesker. Det hele skete uden for Lise-Lotte Anna Strøms hus.

Hun var ude og gå tur og så først ambulancen og politibilen, da hun omkring aftenstid vendte tilbage. Midt på vejen stod en masse mennesker og kiggede.

Ulykken skete på Ryesgade i Gl. Rye, som ligger tæt på byens skole. Vis mere Ulykken skete på Ryesgade i Gl. Rye, som ligger tæt på byens skole.

»Jeg blev forfærdet og tænkte først, at der var sket noget med en nabo, men fik at vide, at et barn var blevet påkørt,« fortæller hun.

»Det er det, som vi har frygtet ville ske.«

Lise-Lotte bor et stenkast fra byens skole og har længe været bekymret for trafikken gennem byen, hvor børnene ofte skal krydse vejen.

Selv den nye lysregulering ved skolen, respekterer mange bilister ikke. Det var lige op mod dette sted, at ulykken den aften skete.

Den femårige dreng løb direkte ud foran en lastbil, da han blev skræmt af en Halloween-spøg. Vis mere Den femårige dreng løb direkte ud foran en lastbil, da han blev skræmt af en Halloween-spøg.

Den lille Ryesgade i Gammel Rye uden for Silkeborg er generelt plaget af tung transport og folk, der kører for stærkt, forklarer Lise-Lotte.

»Vi har set mange grimme episoder herude. Lastbilerne kører gennem gaden og mange bilister respekterer ikke lysreguleringen ved skolen.«

Ifølge vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Stig Simonsen, tyder intet dog på, at der er sket noget ulovligt i forbindelse med ulykken.

Politiet oplyser desuden, at der ikke vil ske sigtelser i sagen, og at den 31-årige mand fra Sæby, der kørte lastbilen, er chokeret over ulykken.

»Det er en meget, meget tragisk sag. Chaufføren og alle andre er meget berørte af situationen. Der er ingen, som ønsker det her,« siger han.

Den femårige dreng var ved bevidsthed efter ulykken og blev torsdag aften kørt på sygehuset.

Han er uden for livsfare, men skal formodentlig have en operation og en hudtransplantation efter et brud på sit bækken.

På Facebook har den tragiske nyhed chokeret beboerne i området, hvor mange sender deres tanker til drengen, forældrene og chaufføren. Flere nævner også, hvorvidt tung trafik med lastbiler og varevogne burde begrænses på strækningen gennem byen, hvor skolen også ligger.