Klokken 15.53 fik Syd- og Sønderjyllands Politi et opkald fra en borger, der befandt sig på havnen i Esbjerg.

»Han havde set nogle mennesker på en trailer, som så mistænksomt ud,« fortæller vagtchef Ole Aamann.

Politiet rykkede ud, og det viste sig at være en gruppe på fem voksne og to børn, som havde gemt sig i en trailer, der skulle lastes på et skib i havnen, der skulle til England.

De syv personer har iransk statsborgerskab og blev tilbageholdt af politiet.

»De er nu anholdt for ulovlig indtrængen på havnen. Vi er ved at afhøre dem på nuværende tidspunkt,« fortæller Ole Aamann.

Gruppen har ikke opholdstilladelse i Danmark, og det vides endnu ikke, hvorfor de ønskede at rejse fra Esbjerg til England.

»Vi er heller ikke bekendt med, at der skulle være en menneskesmugler involveret,« siger vagtchefen.