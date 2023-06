Fire unge er tiltalt for grov vold, mens en femte er tiltalt for at have ført kniven ved episoden, der tidligere i år kostede to unge livet.

Dobbeltdrabet udspandt sig 6. marts omkring klokken 23 på Skebjerg allé i Høje Taastrup, lyder det i sagens anklageskrift.

Anklageskriftet beskriver ganske indgående minutterne op til, at de to unge på henholdsvis 17 og 18 år blev knivdræbt.

Her beskrives det, hvordan de fire, der er tiltalt for grov vold, havde aftalt at overfalde den nu 18-årige, der er tiltalt for drab.

Ifølge anklageskriftet ventede gruppen uden for indkøbscentret City 2 i Høje Taastrup, hvorefter de fulgte efter ham på et stisystem, der førte dem til Skebjerg Allé.

Her forsøgte de at overfalde den 18-årige, der trak en kniv og gik til modangreb.

Ved episoden blev den 18-årige slået og sparket i hovedet og på kroppen, ligesom han blev slået med en havestol, mens han lå på jorden.

De to dræbte var ifølge anklageskriftet en del af gruppen, der overfaldt den 18-årige. Her blev den ene stukket i brystet, mens den anden blev stukket i halsen.

Ifølge anklageskriftet var drabsvåbnet en Gerber-kniv med en bladlængde på 12 centimeter.

Det fremgår ligeledes, at anklagemyndigheden kræver en af de tiltalte udvist, ifald han kendes skyldig.

Den drabstiltalte meldte sig selv dagen efter drabene. Under grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig i drab og påpegede i stedet at have handlet i nødværge.

Vidner har til B.T. fortalt, at de pludselig hørte et råb om hjælp, hvorefter de fandt de unge drenge liggende lige ude foran deres hoveddør.

Det var blandt andre 17-årige Petar Stesevic, der mistede livet under knivoverfaldet.

»Det er et kæmpe chok. Vi forstår ingenting af, hvad der er sket. Ingen burde stå over for at skulle begrave deres børn,« fortalte familien dengang til B.T.

Lyt til B.T.s podcast om kriminalitet her: