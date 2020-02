Ifølge politiets efterforskning var det bandemedlemmer fra Sverige, der stod bag drab på to mænd i juni 2019.

Efter omfattende efterforskning har anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi rejst tiltale for et dobbeltdrab begået sidste sommer.

Her blev to mænd på 21 og 23 år dræbt af en serie af skud, der blev affyret mod en bil i Sennepshaven i Herlev sidst på eftermiddagen den 25. juni.

Fem unge svenske bandemedlemmer er tiltalt for at have dræbt de to mænd, der ifølge politiet er fra en rivaliserende bande i Sverige.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den ene af de tiltalte blev anholdt få dage efter drabet. Siden fandt politiet - i samarbejde med svensk politi - frem til de øvrige fire.

De blev udleveret til Danmark, fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup og efterfølgende varetægtsfængslet.

De fem bandemedlemmer er tiltalt for at have begået drabene som en del af en verserende konflikt mellem to svenske bander. De er mellem 17 og 25 år.

Foruden drab er de tiltalt for et drabsforsøg.

Det hænger sammen med, at en tredje person, der sad i bilen i Sennepshaven sammen med drabsofrene, slap uden at blive ramt af skud.

Det er tidligere beskrevet, at de nu tiltalte har somalisk baggrund. De er alle - ligesom de dræbte var - svenske statsborgere.

Efter dobbeltdrabet flygtede gerningsmændene i en bil - en Audi - der senere blev fundet brændt af i Nærum i Nordsjælland.

I bilen fandt politiet en automatriffel af typen AK-47 og en pistol.

I dagene efter drabet skrev svenske medier, at de dræbte var sat i forbindelse med banden Shottaz i Stockholm-forstaden Rinkeby. Den ene skulle have en ledende rolle i grupperingen.

Banden har ligget i strid med en anden gruppe kaldet Dödspatrullen.

Drabssagen skal behandles i Retten i Glostrup og begynder efter planen den 10. august. Der er afsat otte dage til sagen.

/ritzau/