Fem unge mænd i alderen 16 til 19 år er dømt for et voldeligt overfald på en 17-årig ung mand. Alle har fået mellem et halvt og halvandet års fængsel.

Dagene op til overfaldet den 26. august ved Aarhus Købmandsskole i Risskov havde de fem mænd planlagt og forberedt voldshandlingen.

På et grønt område foran skolen sprøjtede de den 17-årige i ansigtet med peberspray, slog og sparkede ham og stak ham flere gange med en kniv i ryggen og på hoften. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De fem mænd er alle kendt skyldig i at planlægge og udføre overfaldet.

Den yngste af dem, en 16-årig dreng, fik den mildeste straf på seks måneder fængsel, heraf tre måneder betinget, da retten ikke mente, at han var klar over, at de andre havde medbragt en kniv.

Tre mænd på 19 år blev idømt et år og tre måneders fængsel, og en 18-årig mand fik et år og seks måneder.

Desuden var de fire ældste mænd tiltalt for røveri og grov vold i Randers.

I den forbindelse truede de fire mænd en 17-årig ung mand til at aflevere sin jakke og sit ur til dem.

Herefter slog og sparkede de ham flere gange i ansigtet og på kroppen. Også i denne sag sprøjtede de peberspray i ansigtet på ham.

En af dem blev kendt skyldig i trusler på livet i sagen i Randers.

»Der er tale om voldsom og grov kriminalitet begået af relativt unge mænd. Derfor er jeg tilfreds med domfældelsen og straffens længde,« siger senioranklager Jakob Beyer.

Retten besluttede, at de fire mænd - på nær den 16-årige - der har siddet varetægtsfængslet siden august, fortsat skal være varetægtsfængslet efter dom. Den kendelse kærede de alle til landsretten.