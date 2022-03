»Retten finder, at der har været tale om røveri, frihedsberøvelse og også afpresning.«

Fem unge i alderen 17-27 år blev mandag formiddag kendt skyldige i at have lokket tre unge mænd i en brutal sexfælde.

Ofrene blev efter tur lokket til en ung pige lejlighed på Nordre Fasanvej. Via en falsk profil på datingprofilen Badoo var ofrene blevet narret til at tro, at de skulle have sex med en 14-årig pige ved navn Cecilie.

Men da tre mænd i de kommende dage i december 2020 med kort mellemrum mødte op for at mødes med den mindreårige pige, ventede der hver af dem en ubehagelig overraskelse.

Godt nok kom der en smilende teenagepige ned og hentede dem på gaden, men i samme øjeblik de sammen med pigen trådte ind i hendes lille lejlighed, myldrede der tre unge mænd frem fra deres skjul på badeværelset og gav sig til at overfalde hendes gæst.

De tre besøgende blev efter tur i løbet af kun to dage slået og sparket af tæskeholdet, lænket til en radiator med håndjern og tvunget til at udlevere deres hævekort eller på anden vis skaffe penge, inden de blev sluppet fri. En af dem med en brækket kæbe.

»Mere eller mindre som en tur i helvede,« beskrev et af ofrene fra vidneskranken den mishandling, som han i næsten to timer lagde krop til, da han blev holdt fanget af sine plageånder i den unge piges lejlighed.

På den baggrund fandt nævningetinget, at de fem unge i alderen 17-27 år havde gjort sig skyldige i blandt andet røveri, afpresning og ulovlig frihedsberøvelse.

Som optakt til røverierne og mishandlingerne af de tre mænd havde en af de fem gerningsmænd blandt andet skrevet til en af de unge piger:

»Send nogle billeder og se helt ung ud, så laver vi nogle skejs.«

De tre ofre blev blandt andet truet med, at gerningsmændene ville sladre om deres pædofile tilbøjeligheder til deres familie, arbejdsgiver eller myndighederne.

Et par af de dømte, som retten altså nu har fundet skyldige, er kendte figurer i det danske rapmiljø.

Som et mindre punkt i tiltalen var de i også tiltalt for i juni 2020 at have overtrådt ordensbekendtgørelsen ved at stige maskerede ombord på en fremmed båd i Nordhavnen som led i optagelsen til en musikvideo. Dette punkt i anklageskriftet blev de dog frifundet for.

Straffen for de fem unge ventes at blive udmålt senere mandag, når både anklager og de fem forsvarere har haft lejlighed til at procedere om, hvad der vil være passende straffe.