Nu kommer flere detaljer frem fra det brutale dobbeltdrab i Herlev.

Fem svenskere er tiltalt for drab, forsøg på manddrab, våbenbesiddelse samt tyveri af bil.

Det fremgår af anklageskriftet fra Københavns Vestegns Politi, der tirsdag er blevet offentliggjort.

Dobbeltdrabet på to unge svensk-somaliske mænd på 21 og 23 år i sommer er ifølge politiet sket som led i en konflikt mellem to grupperinger.

Derfor har politiet taget bandeparagraffen i brug. Det betyder, at de fem tiltalte risikerer op mod dobbelt straf.

Anklagemyndigheden vil desuden have de fem svenskere udvist af Danmark for bestandigt.

Som tidligere beskrevet i B.T. er drabet sket i konflikten mellem de to svenske bander Dødspatruljen og Shottaz.

Begge bander har rødder i det svensk-somaliske miljø i Stockholm-forstæderne Rinkeby og Spånga. Gerningsmændene optog drabet på Snapchat for at dele materialet.

Gerningsmænd optog det ene offer på Snapchat og spredte det på det sociale medie. I bildørens spejlbillede kan man se den ene gerningsmand holde en AK-47-riffel. Privatfoto Vis mere Gerningsmænd optog det ene offer på Snapchat og spredte det på det sociale medie. I bildørens spejlbillede kan man se den ene gerningsmand holde en AK-47-riffel. Privatfoto

Den yngste af de fem tiltalte er blot 17 år gammel, mens den ældste er 25 år.

Helt præcist er de fem anklaget for at have skudt og dræbt to svensk-somaliere med automatriffel og pistol den 25. juni 2019 klokken cirka 17.50 ud for Sennepshaven 50 i Herlev.

De er desuden anklaget for forsøg på manddrab, fordi de ifølge politiet også forsøgte at dræbe en tredje mand, der var i den blå Renault. Men det lykkedes ham at flygte uden at blive ramt af skuddene.

Det fremgår af den europæiske arrestordre, som Københavns Vestegns Politi har sendt til svenske myndigheder. Flere af de tiltalte er anholdt i Sverige og udleveret til Danmark.

Men gruppens leder, en 22-årig svensk-somalier med initialerne MAA, blev anholdt kort efter drabene under en dramatisk aktion i Bispehaven i Aarhus V.

Derudover er de anklaget for at være i besiddelse af våben samt for at sætte ild til en bil i Nærum ved hjælp af tændvæske.

De to ofre for dobbeltdrabet i Herlev. Til venstre en 21-årig mand med tilnavnet 'Gucci'. Til højre en 23-mand kaldet Franky, der var bandeleder i Stockholm-banden Shottaz. Privatfoto Vis mere De to ofre for dobbeltdrabet i Herlev. Til venstre en 21-årig mand med tilnavnet 'Gucci'. Til højre en 23-mand kaldet Franky, der var bandeleder i Stockholm-banden Shottaz. Privatfoto

Efter skyderiet flygtede gerningsmændene i en lysegrå Audi stationcar, som senere blev fundet på en parkeringsplads i Nærum. I bilen fandt politiet en automatriffel af typen AK-47 og en pistol.

De fem tiltalte nægter sig skyldige.

»Alle fem nægter sig skyldige. De nægter, at de overhovedet har været i området,« siger forsvarsadvokat Bjørn Lund Hansen, der repræsenterer en af de tiltalte, en 22-årig svensk-somalier med initialerne MAA.

Sagen skal for Retten i Glostrup som en nævningesag 10. august.