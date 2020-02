I slutningen af juni 2019 blev to mænd brutalt dræbt i Sennepshaven i Herlev.

De var begge bandemedlemmer fra Sverige, og det var de fem unge mænd, som nu er tiltalt for dobbeltdrabet også.

Likvideringen 25. juni har rødder i en blodig konflikt i det svenske bandemiljø.

Her har syv personer allerede mistet livet Kun et af disse drab - nedskydningen af en mand fra Shottaz på et pizzeria i Rinkeby - er opklaret.

To unge svenske mænd blev dræbt med mange skud i Sennepshaven i Herlev tirsdag. Ifølge Ekstra Bladet har politiet i Aarhus fredag aften anholdt en mistænkt med forbindelse til sagen. (Arkivfoto) Mathias øgendal/Ritzau Scanpix Vis mere To unge svenske mænd blev dræbt med mange skud i Sennepshaven i Herlev tirsdag. Ifølge Ekstra Bladet har politiet i Aarhus fredag aften anholdt en mistænkt med forbindelse til sagen. (Arkivfoto) Mathias øgendal/Ritzau Scanpix

Ifølge svenske medier er skudepisoden en del af den verserende bandekonflikt mellem de to grupperinger 'Dödspatrullen' og 'Shottaz'.

Det var to svensk-somalier på henholdsvis 21 og 23 år fra sidstnævnte bande, som blev ofre for de mindst ti skud, som blev affyret mod deres bil i Herlev.

De kom fra Stockholm-forstæderne Rinkeby og Tensta, og den ældste var angiveligt en ledende figur i banden Shottaz.

En tredje person blev også skudt mod, men overlevede angrebet.

Gerningsmændene flygtede i en sølvgrå Audi S4, der blev fundet brændt af i Nærum i Nordsjælland. I bilen fandt politiet en automatriffel af typen AK-47 og en pistol.

Københavns Vestegns Politi beskriver i en pressemeddelelse, hvordan en omfattende efterforskning har ført frem til tiltalerne, der også tæller et drabsforsøg.

Den første af de fem unge mænd, som er tiltalt i sagen, blev anholdt i Aarhus få dage efter dobbeltdrabet. Af sigtelsen dengang fremgik det, at likvideringen var planlagt. Senere blev de fire øvrige mænd også fundet og anholdt.

De anholdte, svenske mænd er mellem 17 og 25 år.