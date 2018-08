Da Aske Rif Torbensen skulle køre sine to børn i børnehave en torsdag morgen, var fem sekunder muligvis årsagen til, at han stadig lever i dag.

»Man tør næsten ikke tænke på, hvad der kunne være sket, hvis vi var gået hjemmefra fem sekunder senere. Var vi blevet ramt af den bil, er det ikke sikkert, vi havde overlevet det.«

Ordene kommer fra 34-årige Aske Rif Torbensen, efter han torsdag den 26. juli om morgenen sammen med sine to børn, Freja og Nor, var bare ganske få meter fra at blive mast af en forulykket bil på Jyllingevej i København.

»Det var kort før klokken otte om morgenen, og vi var faktisk kommet lidt sent ud af døren, fordi begge mine børn havde lavet lidt ballade. Børnefamilier kender sikkert udfordringerne med at komme i tøjet om morgenen. Da vi endelig kom ud af døren, fik jeg placeret de to i cykelvognen og trak cyklen af sted mod deres børnehave og vuggestue.«

Foto: Aske Rif Torbensen

Men netop som Aske Rif Torbensen trak rundt om hjørnet og væk fra den trafikerede Jyllingevej, hørte han et højt brag, lyden af glas, der blev knust, og et brag igen.

»På fortovet, hvor jeg blot fem sekunder forinden havde gået med mine børn, holdt nu en blå personbil trykket op ad hegnet. Når man ser den bil holde på fortovet, hvor man lige har gået med sine børn, løber det en koldt ned ad ryggen. Man oplever et kontroltab af dimensioner, fordi man reelt set ikke kunne have gjort noget fra eller til, hvis vi havde stået der, da bilen kom farende.«

Foto: Aske Rif Torbensen

Den blå personbil forulykkede ifølge Aske Rif Torbensen, fordi føreren tilpassede hastigheden fra 60 til de tilladte 50 km/t. Det havde en bagvedkørende tilsyneladende overset og påkørte således den blå bil ved venstre baghjul, så føreren mistede herredømmet over bilen.

»Og var det sket fem meter længere fremme, så var vedkommende formentlig kørt ind i en bropille,« fortæller Aske Rif Torbensen og tilføjer, at hans to børn fik ekstra mange kys og kram den torsdag.

Det var her, bilen kunne have klemt Aske Rif Torbensen og hans to børn op mod hegnet. Foto: Aske Rif Torbensen

Aske Rif Torbensen er overbevist om, at ulykken kunne have været undgået, hvis hastighedsgrænsen på en større del af Jyllingevej hed 50 km/t frem for de 60 km/t, der i øjeblikket er tilladt.

Derfor har han kontaktet Københavns Kommune omkring strækningen samt oprettet en Facebook-gruppe med navnet 'Ryk Byzonen på Jyllingevej nu!', hvor han vil kæmpe for, at en større del af Jyllingevej bliver en såkaldt byzone med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t.