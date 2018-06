Beboerne i fem rækkehuse i Rødovre skal genhuses, efter at en kælderbrand fik fat i naboernes boliger.

Rødovre. Fem familier har natten til lørdag mistet deres hjem, efter at en brand i et rækkehus i Slotsherrens Have i Rødovre bredte sig til fire andre rækkehuse.

De fem rækkehuse er så beskadigede af flammerne, at de umiddelbart er ubeboelige.

- Det er naturligvis en ulykkelig sag for de berørte familier, men heldigvis er ingen personer kommet alvorligt til skade. Det lykkedes at få alle beboere ud i tide, siger Lars Jørgensen, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Anmeldelsen om branden indløb klokken 00.53. Adskillige slukningskøretøjer blev sendt til stedet, men flammerne var ikke sådan at få bugt med.

- Branden opstod i kælderen i det midterste hus og fik så fat i yderligere to rækkehuse på hver side. Det var ægteparret i det midterste hus, som selv slog alarm, oplyser vagtchefen.

Parret blev bragt til observation for røgforgiftning på et hospital.

- Ægteparret skal nu som beboerne i nabohusene genhuses. Brandmure mellem rækkehusene har forhindret, at ilden spredte sig gennem væggene, men flammerne har fået fat i de øvriges huses tagkonstruktioner, og derfra er den løbet ned langs med spær og lægter, siger Lars Jørgensen.

Politiet sendte en såkaldt evakueringsbus til stedet, så de boligløse beboere kunne få varmt tøj og anden form for hjælp.

Branden fik så hurtigt fat, at beboerne ikke nåede at få ting med affektionsværdi eller andet med ud i sikkerhed for ilden, fortæller politiet.

I det ene af de nedbrændte rækkehuse var der ingen hjemme.

- Det er et par, som er på ferie. Så det er en trist besked, de står til at modtage, siger vagtchefen.

