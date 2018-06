Nordsjællands Politi har udvidet sigtelsen mod flere drenge, som sidder fængslet i sag om gruppevoldtægter.

København. I alt kan fem piger være ofre i en sag om gruppevoldtægter i Nordsjælland.

Således har anklagemyndigheden udvidet sigtelsen i sagen, hvor fem unge drenge sidder varetægtsfængslet.

Det oplyser anklager Michael Winther, som torsdag var i Retten i Helsingør, hvor tre 15-16-årige drenge fik forlænget deres varetægtsfængsling med fire uger.

To af drengene fik ved retsmødet udvidet sigtelsen imod dem, så de hver især blev sigtet for yderligere et forhold.

Fredag stilles den fjerde og femte dreng for en dommer med krav om forlængelse af fængsling. I alt har politiet sigtet gruppen af drenge for overgreb mod fem piger.

Der er tale om i alt syv forhold, som omhandler voldtægt og anden seksuel omgang end samleje.

Ofrene var piger mellem 13 og 16 år.

Det er tidligere blevet oplyst, at drengene nægter sig skyldige.

Kun fem er varetægtsfængslet i sagen, men det er politiets opfattelse, at der er tale om ni gerningsmænd.

/ritzau/