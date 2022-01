Når fem østeuropæiske mænd har afsonet ubetinget fængselsstraffe på fem og seks måneder, bliver de omgående smidt ud af landet.

Det har Retten i Aalborg slået fast lørdag eftermiddag, oplyser anklager ved den nordjyske anklagemyndighed, Christian Jacobsen.

Alle mænd er blevet dømt for stribevis af indbrudstyverier begået mod landejendomme i hele Nordjylland.

Ifølge anklageren har gerningsmændene stjålet genstande til en værdi på op mod en halv million kroner.

»De har haft et formål. At være i landet for at begå kriminalitet,« siger Christian Jacobsen og fortsætter:

»Derfor er jeg meget tilfreds med dommen. Hvis du er i Danmark for at begå kriminalitet, så har du ikke noget at gøre her. Det er ikke noget, vi tolererer.«

De dømte gerningsmænd, der kommer fra Ukraine og Rumænien, er i alderen mellem 30 og 50 år. To af mændene fik seks måneders ubetinget fængsel – tre fik fem måneder.

For politiets vedkommende begyndte sagen at rulle tilbage i september sidste år.

»Det er faktisk lidt snørklet, men politiet fik en række henvendelser vedrørende en hvid kassevogn, der gik på, at den var lidt mistænkelig.«

»Politiet begyndte så at observere den. Det var berettiget, og politiet skyggede blandt andet bilen en hel nat og så, at den kørte til landejendomme, hvor to-tre mænd gik indenfor.«

Mændene kom dog ikke tilbage i kassevognen med tyvekoster, forklarer Christian Jacobsen. I stedet er det politiets teori, at mændene begik indbruddene og stillede tyvekosterne klar til et andet køretøj.

Og det har Retten været enig i.

»Det har generelt været meget professionelt og koordineret.«

Gentagne gange har politiet dog fuldt kassevognen til et sommerhus i Nordjylland, hvor mændene har opholdt sig. Det var ved selvsamme sommerhus, at politiet foretog de fem anholdelser og fandt adskillige tyvekoster.

Og tyvekosterne stemte desuden overens med det, som manglede fra de forskellige landejendomme.

Tyvene har primært stjålet værktøj og elektronik, særligt gps'er, hvor nogle enkeltvis har kostet mellem 30.000 og 40.000 kroner, tilføjer Christian Jacobsen.

Afsluttende siger anklageren, at de fem mænd har været vanskelige at samarbejde i den retlige proces. De har således ikke ønsket at tale om deres personlige forhold eller enkelte roller i sagen.

»Det har også undret mig meget. Måske fordi de har vidst, hvad klokken havde slået.«

Udover fængselsstraffe og udvisning, er mændene idømt et indrejseforbud i Danmark de næste seks år.

De modtog dommen.

