Tre biler var kort inden solnedgang involveret i et færdselsuheld på Møn. Ingen personer er i livsfare.

Næstved. Fem personer er kommet til skade ved en trafikulykke ved Klintholm på Møn lørdag aften.

Ingen af de fem er i livsfare.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Det er endnu uvist, hvad årsagen til ulykken var.

- Vi afventer de nærmere undersøgelser fra blandt andet en bilinspektør, men vi har en teori om, at uheldet kan skyldes lavthængende sol, som har blændet en bilist, der kom kørende i vestlig retning på Kraneledvej, siger vagtchef Jan Nielsen.

- I et vejkryds ved Klintholm Havnevej overser han sin ubetingede vigepligt og rammer en anden bil. De to biler bliver skubbet over i den modsatte vejbane og støder ind i et tredje køretøj, oplyser han.

Sammenstødet mellem de tre bilister blev anmeldt klokken 20.34. Ifølge de første meldinger var en af de tilskadekomne alvorligt kvæstet, men det er ikke tilfældet, oplyser vagtchefen natten til søndag.

Tre ambulancer blev sendt til stedet, oplyste politiet lidt efter klokken 21 lørdag.

Umiddelbart efter ulykken oplyste politiet, at der var syv-otte tilskadekomne, men det tal er altså nu blevet nedjusteret til fem. Ingen er af de tre involverede bilister var påvirket af narko eller alkohol, oplyser vagtchefen.

/ritzau/