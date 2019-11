Politi og brandvæsen er til stede på Fisketorvet i København, hvor der er et ammoniakudslip, oplyser politiet.

Politiet undersøger lørdag aften et muligt ammoniakudslip i storcentret Fisketorvet i København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen.

- Klokken 18.52 får vi en anmeldelse om et muligt ammoniakudslip i Fisketorvet.

- Der er et par personer, der har fået det skidt som følge af det her, og vi er ved at få lokaliseret, hvor det kommer fra, siger Michael Andersen cirka klokken 19.15 til Ritzau.

Ifølge Michael Andersen har fem personer fået det dårligt, og de bliver tilset af en læge på stedet.

På Twitter skriver Københavns Politi klokken 19.20, at der reelt er tale om et ammoniakudslip.

- Politi og brandvæsenet er til stede på Fisketorvet, da der er ammoniakudslip i kælderetagen, skriver politiet.

Over for B.T. bekræfter Hovedstadens Beredskab, at Fisketorvet er ved at blive evakueret.

Det står ikke klart, hvad årsagen til ammoniakudslippet er.

Ammoniak er en farveløs, giftig luftart, som har en gennemtrængende lugt.

