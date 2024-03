Onsdag blev 25 personer sigtet for at besidde hash til eget forbrug, mens fem andre blev anholdt for salg.

25 personer blev onsdag sigtet for besiddelse af hash til eget forbrug i en skærpet strafzone på Christiania i København.

Det skriver Københavns Politi på X.

Fem personer, der er mellem 21 og 60 år, blev desuden anholdt for salg af hash. To af dem er efterfølgende blevet varetægtsfængslet, lyder det.

En anden af de fem personer - en 24-årig mand - blev anholdt på vej ind på Christiania, mens han havde næsten et kilo hash med, skriver politiet.

Manden er blevet idømt en straksdom på seks måneders fængsel, som han modtog.

Politiet har den seneste tid øget tilstedeværelsen på Christiania for at forsøge at sætte ind over for den organiserede hashhandel.

Blandt andet efter at man har indført en såkaldt målrettet skærpet strafzone, som kan give dobbelt straf for både købere og sælgere.

Derfor kan de 25 personer, som politiet har sigtet for at besidde hash til eget forbrug, muligvis forvente at få en bøde på dobbelt størrelse.

Den normale bødestraf er 2000 kroner.

Københavns Politi var også til stede på Christiania 17. januar.

Her blev 29 personer sigtet for besiddelse af hash til eget forbrug. To af dem var under 18 år.

