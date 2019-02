En mand er løsladt, mens de øvrige fire fremstilles i grundlovsforhør torsdag. De er i alderen 18-28 år.

2019 var kun få timer gammelt, da 19-årige Lorenz Matras blev knivdræbt ved Borgergade og Gothersgade i København.

Fire personer fremstilles torsdag i grundlovsforhør i forbindelse med drabet nytårsnat. En femte er løsladt.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Der er tale om tre tyrkiske statsborgere og en dansk statsborger, som torsdag skal for en dommer, der skal beslutte, om der er grundlag for at varetægtsfængsle dem.

De fire personer er i alderen 18-28 år.

/ritzau/